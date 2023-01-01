Раб Запертых Земель. Артем Каменистый (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Раб Запертых Земель" – фантастический роман Артема Каменистого, вторая книга из цикла «Самый странный нуб». Телега истории нашего мира предпочитает двигаться по пологой спирали, и, завершая виток, ты очень близко подбираешься к его началу. История Второго Мира, похоже, упростила свой путь до кольца, выхода из которого не видно. Взявшись за посох мага, не жди, что его у тебя никто не отнимет. Или на что-нибудь поменяет. Например, на кирку, с которой ты встретил первые дни нового рождения, такую же ржавую и ни на что не годную. Кольцо ведь на то и кольцо: все, что с тобой случается, будет повторяться снова и снова. Разве что с небольшими вариациями. Например, из относительно свободного рудокопа ты превратишься в бесправного раба. В огне невиданного нашествия сгорают целые провинции, самые сильные кланы и гвардия императора взялись за оружие, пытаясь остановить орды нелюдей. Бушует война, которую никто не ждал, не готовился, даже не подозревал, что скука провинциальной жизни может быть развеяна столь быстро и жестоко. Какова твоя роль во всем этом? Неизвестно. Зато известно, с чего тебе следует начать: бери кирку в руки и приступай. На твой век руды здесь хватит. Содержание цикла «Самый странный нуб» 1. Самый странный нуб. книга1 2. Раб Запертых Земель. книга2 "



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