«Ра». Тур Хейердал (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Дневник путешественника! Встречались ли древние египтяне, мексиканцы, жители острова Пасхи, викинги друг с другом? Как и когда? Действительно ли океан – преграда? Неужели на хлипком суденышке из папируса возможно пересечь сотни морских миль? Да, если во главе этого непотопляемого «лайнера ”Ра”» стоит отважный норвежский путешественник Тур Хейердал (1914–2002). Преодолев шторма, встречу с морскими чудовищами, он докажет себе и всему миру, что во времена строительства египетских пирамид население земли обожало морские путешествия и отнюдь не Христофор Колумб был первым европейцем, ступившим на американский континент. Благодаря мастерству русского переводчика Л.Жданова (1854–1951), слушатель настолько увлечется искрометным рассказом очевидца событий, что усомниться в непридуманности истории. Однако написанному стоит верить, в нем все слова правдивы! Счастливого плавания!



«Ра» слушать на видеосервисе Wink.