Пылающий остров. Луи Буссенар (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Остров Свободы!» «Революция!» Разумеется – Куба! Но вот тут-то и начинаются неожиданностиЕ Ни Фиделя Кастро, ни барбудос, ни руки Москвы. Как же так? Правда Соединeнные Штаты северной Америки тут как тут, но и они тут совсем не в своей роли они помогают революционерам против испанских колонизаторов! Поразительно! Дело в том, что мы встретились с романом знакомого нам волшебника Луи Буссенара «Пылающий остров». А значит, не будет нам покоя до последней страницы. Перед нами пройдут героические свершения инсургентов, мы войдeм в хижины негров, задрожим в лихорадке и затрепещем при одном упоминании каннибализма! Но и это не всe! Зловещие ритуалы Вуду, спасение на воздушном шаре, ослепительные улыбки латиноамериканских красоток и жгучая любовь, – любовь до последнего вздоха, до последней страницы чудной жизни!



Пылающий остров слушать на видеосервисе Wink.