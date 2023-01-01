Пятый посланник. Книга 3. Валерий Пылаев (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Валерий Пылаев – псевдоним разнопланового писателя-фантаста. Автор пробовал свои силы в популярных сериях «Метро» Дмитрия Глуховского и «Дозоры» Сергея Лукьяненко. И книги Валерия Пылаева по этим мирам были изданы. Представляем в аудиоформате третью книгу его цикла «Пятый посланник». Это боевое фэнтези с уклоном в уся – приключенческий жанр китайского фэнтези, где широко представлены восточные единоборства. Главный герой был обычным парнем, любил вечеринки и девушек и не очень-то жаловал свою работу. Однажды он вмешался в драку и в результате неожиданно оказался в параллельном мире. Здесь правят кланы, подчинившие себе силы стихий и владеющие боевым искусством Вуса-Мату. И они ищут пришельца, наделённого таинственным даром Хранителя Преисподней. Надо ли пояснять, что речь идёт о нашем герое? В третьей книге нас ждёт завершение этой истории. Войну уже нельзя остановить, врагов становится всё больше, а вчерашние друзья перестают быть таковыми. Кажется, что одному против всего мира не устоять. Но у последнего из рода Воителей забытого клана Чёрной змеи есть ещё козыри в рукаве!



Пятый посланник слушать на видеосервисе Wink.