Пятый Дракон. Лия Арден (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Истинная причина ненависти Пятого Дракона куда страшнее, чем Аша предполагала. Открытие переворачивает её представление о полученных знаниях в храме и повергает в пучину сомнений. Сможет ли она доверять своему дракону, как прежде? Раян и Наён собирают остальных хранителей и союзников, чтобы освободить захваченные земли, но им не обойтись без помощи императора Кхорина, который видит немалую выгоду в падении провинции Запада. Единственный способ остановить Пятого Дракона – это убить его настоящее тело. Однако сумеют ли его братья пойти на такой отчаянный шаг, ведь в действительности только он способен помочь им вернуть утраченное. Грандиозная кульминация азиатской дилогии Лии Арден, автора суперпопулярного цикла о Марах и Мороках, сказки для взрослых «Невесты Ноября» и тетралогии «Потомки Первых». Совокупный тираж книг Лии Арден приближается к 800 000 экземпляров. Ложь и предательство, дружба и любовь – где правда, где обман и кому можно верить? Аше придется разобраться во всем самой. Могучие драконы, воплотившиеся в хранителях – кто они, всесильные богоподобные существа или заложники ситуации и своей недальновидности? Есть ли им дело до жизней простых смертных или они преследуют собственные цели, используя людей? Битва за судьбу родины, за честь имени и за тех, кто дорог, за настоящие чувства, прошедшие испытания тяготами и лишениями – все сплетается в новой книге Лии Арден, доказывающей, что настоящая сила духа способна противостоять любым врагам.





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