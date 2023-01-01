WinkАудиокнигиПятьсот миллионов Бегумы. Жюль Верн
Пятьсот миллионов Бегумы. Жюль Верн (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Зарубежная литература, Приключения403 мин16+
Сюжет
Описание: На принадлежащие бегуме Гокооль, вдове богатейшего индийского раджи, деньги в Америке, в штате Орегон, возводятся два города – прекрасный Франсевиль и зловещий Штальштадт. Правитель Штальштадта, человеконенавистник Шульце, мечтает уничтожить Франсевиль и его основателя доктора С�аразена, и начинает готовиться к войне.
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