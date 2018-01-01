Пятнадцатилетний капитан. Жюль Верн (книга, 2020) слушать онлайн

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Студия «МедиаКнига» представляет жемчужину мировой литературы, аудиокнигу всемирно известного писателя фантаста Жюля Верна – «Пятнадцатилетний капитан». Издание было многократно экранизировано. Книга прочитана популярным артистом Аркадием Бухминым. " «Матросы поняли, что они погибли. Все они вскочили на ноги и закричали. Быть может, ужасный крик этот донесся до „Пилигрима“… В продолжение нескольких минут не было видно ничего, кроме бешено крутившегося водяного смерча, брызг и пены. Дик Сэнд бросился с неграми в шлюпку, но когда они достигли места сражения, там не было уже ничего живого. На поверхности красной от крови воды плавали только обломки шлюпки. В эту минуту на палубу вышел судовой кок, куда-то уходивший после катастрофы. Негоро с величайшим вниманием следил за всеми перипетиями злосчастной охоты, но не промолвил ни слова, не сделал ни одного движения. Негоро не спеша прошел на корму, где стоял Дик Сэнд, и остановился в трех шагах от юноши. – Вы хотите поговорить со мной? – спросил Дик Сзнд. – Нет, – холодно ответил кок. – Я хотел бы поговорить с капитаном Гулем или хотя бы с боцманом Говиком. – Вы же знаете, что они погибли! – воскликнул Дик. – Кто же теперь командир судна? – нагло спросил Негоро. – Я! – не колеблясь, ответил Дик Сэнд. – Вы?! – Негоро пожал плечами. – Пятнадцатилетний капитан! – Да, пятнадцатилетний капитан! – ответил Дик, наступая на него.» «Пятнадцатилетний капитан» , Жюль Верн ©



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