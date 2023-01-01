Пятнадцатилетний капитан (сокращенный пересказ). Жюль Верн (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Всего в 15 лет юный Дик Сэнд волею судеб становится капитаном корабля. На его плечах – ответственность за жизни других людей, включая женщину с ребенком. А помочь юноше в таком нелегком деле может только один человек, которого никто пока не подозревает в недобрых намерениях… Знаменитый приклю�ченческий роман издается в сокращенном пересказе, где сохранены авторский стиль и основные события книги.



Пятнадцатилетний капитан (сокращенный пересказ) слушать на видеосервисе Wink.