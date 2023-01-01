Пятеро. Роман и пять рассказов о старой Одессе. Владимир Жаботинский
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Аудиокниги
Пятеро. Роман и пять рассказов о старой Одессе. Владимир Жаботинский

Пятеро. Роман и пять рассказов о старой Одессе. Владимир Жаботинский (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика645 мин18+

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О книге

«Пятеро» – одна из лучших русскоязычных книг 1930-х гг. – описывает историю еврейской семьи в Одессе накануне событий 1905 года. Роман и рассказы, вошедшие в аудиокнигу, объединяет окутанная ностальгической дымкой любовь автора к родному городу, привязанность к воспоминаниям детства, тоска по безвозвратно ушедшей юности…

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Жанр
Классика
Время
645 мин / 10:45

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