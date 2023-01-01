Пятеро. Роман и пять рассказов о старой Одессе. Владимир Жаботинский (книга, 2020) слушать онлайн

«Пятеро» – одна из лучших русскоязычных книг 1930-х гг. – описывает историю еврейской семьи в Одессе накануне событий 1905 года. Роман и рассказы, вошедшие в аудиокнигу, объединяет окутанная ностальгической дымкой любовь автора к родному городу, привязанность к воспоминаниям детства, тоска по безв�озвратно ушедшей юности…



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