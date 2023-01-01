Пять законов успеха. Наполеон Хилл (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Более двадцати лет Наполеон Хилл изучал жизнь успешных людей – Эндрю Карнеги, Генри Форда, Томаса Эдисона, Александра Белла. Он скрупулезно проанализировал их путь к успеху: день за днем, достижение за достижением. Изучил то, как они справлялись с трудностями, выходили из кризисов, общались, работали. Что давало им силы, какую философию они исповедовали, и почему они стали первыми. Выяснилось, что все знаменитости придерживались одних и тех же правил! Так возникла «большая пятерка успеха». Пять универсальных законов, которые помогут и президенту, и владельцу маленькой кофейни стать успешными. В этой аудиокниге вы найдете подробное описание этих законов и советы, которые помогут преодолеть страхи, поверить в себя и стать богаче и счастливее… Впервые на русском языке.



Пять законов успеха слушать на видеосервисе Wink.