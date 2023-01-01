Путы материнской любви. Анатолий Некрасов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В этой книге автор рассматривает ту сторону материнской любви, которая приносит много страданий и детям, и родителям, и обществу в целом. Избыточность материнской любви весьма актуальна, ее последствия вы можете встретить практически в каждой семье, ведь такая стратегия воспитания детей передается из поколения в поколение. Благодаря этой книге вы сможете изменить себя и повлиять на жизнь своих детей и родителей, изменить отношения с близкими к лучшему, мудро расставить приоритеты и просто стать счастливыми.



Путы материнской любви слушать на видеосервисе Wink.