Путы материнской любви. Анатолий Некрасов
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Путы материнской любви. Анатолий Некрасов

Путы материнской любви. Анатолий Некрасов (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Психология444 мин12+
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Сюжет

В этой книге автор рассматривает ту сторону материнской любви, которая приносит много страданий и детям, и родителям, и обществу в целом. Избыточность материнской любви весьма актуальна, ее последствия вы можете встретить практически в каждой семье, ведь такая стратегия воспитания детей передается из поколения в поколение. Благодаря этой книге вы сможете изменить себя и повлиять на жизнь своих детей и родителей, изменить отношения с близкими к лучшему, мудро расставить приоритеты и просто стать счастливыми.

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