Путеводитель. Таллинн. Хельсинки. Елена Калинина,О. Слепенкова (книга, 2020) слушать онлайн

Путеводитель – самый удобный и доступный способ познакомиться с городом. Столица Эстонии Таллинн – город с тысячелетней историей: в письменных источниках он упоминается под именем Колывань начиная с 1154 года, а раскопанное на его месте городище относится к X–XI векам. Неповторимый дух старины – вот что особенно завораживает в Таллинне. Это один из наиболее сохранившихся городов средневековой Европы: сеть улиц, сформировавшаяся в XI–XIV столетиях, осталась почти без изменений. Воображение путешественника поражают мощные крепостные стены, узкие улочки, где можно встретить настоящего трубочиста, аккуратные дома с черепичными кровлями, остроконечные шпили храмов. Историческая часть Таллинна, Старый город в 1997 году был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Город Хельсинки удобно расположился на полуострове в Финском заливе Балтийского моря. По европейским меркам он молод: основан шведским королем Густавом Вазой в 1550 г. под именем Гельсингфорс. Долго оставался провинциальным центром в 1819 г. был объявлен столицей Великого княжества Финляндского в составе России. После провозглашения независимости Финляндии сохранил свой столичный статус. В облике Хельсинки, в образе жизни его обитателей живописно переплелись как минимум три культуры: финская, шведская и русская. Здесь вам встретятся лютеранские и православные соборы, ультрасовременные здания и образцы финского модерна, выразительные памятники и уютные улички. Город Хельсинки восприимчив ко всем влияниям, но дорож...Слушайте книгу.



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