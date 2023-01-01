Путеводитель. Рига. Сергей Баричев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Путеводитель – самый удобный и доступный способ познакомиться с городом. Главный город Латвии Ригу можно по праву назвать культурной столицей Прибалтики. Здесь одних только крупных театров – семь, а музеев – более 40. Здесь родились будущие знаменитости: Сергей Эйзенштейн и Аркадий Райкин, Раймонд Паулс и Михаил Таль, Марис Лиепа и Михаил Барышников. В 2003 году в Риге прошел конкурс песни «Евровидение», а в 2006-м – Чемпионат мира по хоккею. Исторический центр города внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Аудиогид знакомит туриста с первостепенными достопримечательностями вечно молодой Старой Риги, чьи улочки и сегодня вымощены булыжником и где в XXI столетии чувствуется атмосфера Средневековья.



Путеводитель слушать на видеосервисе Wink.