Путеводитель по мышлению. Марина Голубева (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Как избавиться от проблем? Это один из самых распространенных вопросов, который мы нередко задаем себе по несколько раз в день. Но, избавившись от одной проблемы, мы сталкиваемся с тремя новыми, к которым нас привел сам факт избавления от первой. Наша жизнь превращается в бесконечную борьбу за выживание, в которой не остается времени подумать об отдыхе, общении с друзьями, карьере и т.д. Мы как белка в колесе крутимся в череде проблем, ломая голову над тем, как с ними справиться. Почему так происходит? Потому что от проблем надо не избавляться, их надо решать. А это бывает не так просто сделать. Сетуя на сложность своих проблем, люди не учитывают, что простых проблем не бывает, на то они и проблемы. Для их решения необходимо использовать мыслительные способности, подключить весь интеллектуальный потенциал. Аудиостудия «Ардис» предлагает вашему вниманию книгу Марины Голубевой «Путеводитель по мышлению», которая поможет вам восполнить пробелы в знаниях о мышлении, а также познакомит с разнообразными приемами и методами активизации этого важнейшего для человека психического процесса.



Путеводитель по мышлению слушать на видеосервисе Wink.