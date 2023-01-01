WinkАудиокнигиПутеводитель по Эрмитажу. Коллектив авторов
Путеводитель по Эрмитажу. Коллектив авторов (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Нон-фикшн316 мин6+
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Сюжет
Эрмитаж – один из крупнейших музеев мира. Здесь собрана одна из величайших мировых коллекций произведений искусства с древнейших времен до наших дней. Вам предоставляется уникальная возможность – пройти по залам Эрмитажа и познакомиться с его великолепной коллекцией. Насладитесь великими произведениями Эрмитажа и узнайте о них все самое интересное. Путеводитель будет полезен как для туристов и гостей Санкт-Петербурга, так и для людей, интересующихся историей искусств и желающих больше узнать о мировых шедеврах живописи. Обращаем ваше внимание на то, что указанные в данном издании цены на услуги, а также номера справочных телефонов актуальны на момент записи аудиокниги.
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