Путешествуя с мертвыми. Барбара Хэмбли (книга, 2020) слушать онлайн

Когда-то дон Симон Исидро, старейший вампир Лондона, попросил Джеймса Эшера помочь ему спасти собратьев-вампиров и спастись самому. Теперь Лидия Эшер просит Исидро об ответной услуге: пустившись по следам австрийского шпиона, еe муж угодил в смертельную ловушку. Надеясь вызволить его, дон Симон и Лидия отправляются в путь, который пролегает через весь континент: от Лондона до Вены, а оттуда – до Константинополя, где живые и мeртвые начинают борьбу за власть. И теперь вампиру и смертным придeтся иметь дело с заговором, где на карту поставлена судьба всей Британской империи… Второй роман знаменитого цикла Барбары Хэмбли «Джеймс Эшер», удостоившийся премии Лорда Рутвена, вручаемой за лучшие произведения о вампирах.



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