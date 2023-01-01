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Путешествия Гулливера. Джонатан Свифт (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Приключения704 мин12+
Сюжет
Первое издание «Путешествий Гулливера» (полное название книги: «Путешествия в некоторые удаленные страны мира в четырех частях: сочинение Лемюэля Гулливера, сначала хирурга, а затем капитана нескольких кораблей») вышло в 1726-1727 годах в Лондоне. Книга стала классикой нравственно-политической �сатиры, а ее литературные обработки и экранизации приобрели необычайную популярность у детей.
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