Путешествия Гулливера. Джонатан Свифт (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Первое издание «Путешествий Гулливера» (полное название книги: «Путешествия в некоторые удаленные страны мира в четырех частях: сочинение Лемюэля Гулливера, сначала хирурга, а затем капитана нескольких кораблей») вышло в 1726-1727 годах в Лондоне. Книга стала классикой нравственно-политической �сатиры, а ее литературные обработки и экранизации приобрели необычайную популярность у детей.



Путешествия Гулливера слушать на видеосервисе Wink.