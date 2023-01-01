Путешествия Гулливера. Джонатан Свифт (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

"Школьная библиотека" знакомит своих слушателей с творчеством английского писателя-сатирика, поэта, публициста и политического деятеля Джонатана Свифта. Его бессмертная книга «Путешествия Гулливера» – не только острая сатира на европейское общество, но и роман-путешествие, и фантастический роман, и философская притча, в которой Свифт делится своими неутешительными наблюдениями за человеческой природой…



Путешествия Гулливера слушать на видеосервисе Wink.