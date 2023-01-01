Путешествия Гулливера. Джонатан Свифт (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Свифт Джонатан (1667-1745) – английский писатель-сатирик, поэт, публицист, политический деятель. Вершина творчества Свифта – «Путешествия Гулливера» (1726). Увлекательные приключения героя в фантастических странах лилипутов, великанов и гуингнамов не оставят Вас, уважаемый слушатель, равнодушным. "Как только ребенок меня заметил, он стал тянуться ко мне ручонками, принимая меня за игрушку … малютка схватил меня в свой кулачек, поднял, как перышко, и собирался запихнуть в свой широко открытый рот. Ввиду страшной опасности … я поднял такой громкий и пронзительный крик, что малютка испугался и уронил меня. Я непременно разбился бы, если бы …"



Путешествия Гулливера слушать на видеосервисе Wink.