Путешествие в Темные Земли. Вадим Панов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Одни называют самым жутким местом Прелести остров Спящей Каракатицы, другие – ледяные берега Хладного моря, третьи – страшный полуостров Таму, четвeртые – дворец-колодец Аквариус… Но все соглашались с тем, что хуже места, чем Некрополь Армии Тьмы, отыскать на карте Прелести невозможно. Чeрно�е пятно, оставленное королевой Гнил, уродовало прекрасную землю, порождая мрачные и зловещие легенды, но именно в Некрополь пришлось отправиться последней Непревзойдeнной, чтобы спасти похищенную сестру…



Путешествие в Темные Земли слушать на видеосервисе Wink.