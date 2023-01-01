Путешествие в Темные Земли. Вадим Панов
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Путешествие в Темные Земли. Вадим Панов

Путешествие в Темные Земли. Вадим Панов (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Детская литература, Фэнтези675 мин12+

Сюжет

Одни называют самым жутким местом Прелести остров Спящей Каракатицы, другие – ледяные берега Хладного моря, третьи – страшный полуостров Таму, четвeртые – дворец-колодец Аквариус… Но все соглашались с тем, что хуже места, чем Некрополь Армии Тьмы, отыскать на карте Прелести невозможно. Чeрное пятно, оставленное королевой Гнил, уродовало прекрасную землю, порождая мрачные и зловещие легенды, но именно в Некрополь пришлось отправиться последней Непревзойдeнной, чтобы спасти похищенную сестру…

Путешествие в Темные Земли слушать на видеосервисе Wink.

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