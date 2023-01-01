Путешествие в страну Оз (аудиоспектакль). Лаймен Фрэнк Баум (книга, 1909) слушать онлайн

Раз в году у всех бывает день рождения. Кто-то отмечает его, кто-то нет. Но если отмечает, то обязательно приглашает гостей заранее, по телефону или по почте… У Великой волшебницы Озмы день рождения 21 числа месяца, в котором созревают яблоки. Все ее друзья помнят об этом и готовятся к нему. А она акк�уратно рассылает всем приглашения заранее. Кому же приглашения послать нельзя, тот все равно окажется на празднике у Озмы в нужный час, самым волшебным образом.



Путешествие в страну Оз (аудиоспектакль) слушать на видеосервисе Wink.