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Путешествие в Икстлан. Карлос Кастанеда (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Эзотерика, Саморазвитие658 мин18+
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О книге
Тот, кто ступил на Путь Воина, «Путь с сердцем», уже никогда не станет простым обывателем. Дон Хуан открывает Карлосу аспекты этого Пути – искусство быть недостижимым, стирание личной истории, концепцию «смерти как советчика», принятие ответственности за свои поступки. В «Путешествии в Икстлан» мы впервые встречаемся с союзниками – устрашающими неорганическими существами, которых маг, имеющий достаточно личной силы, может превратить в незаменимых помощников. Фонограмма содержит нецензурную брань.
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