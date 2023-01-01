Путешествие в Икстлан. Карлос Кастанеда (книга, 2020) слушать онлайн

Тот, кто ступил на Путь Воина, «Путь с сердцем», уже никогда не станет простым обывателем. Дон Хуан открывает Карлосу аспекты этого Пути – искусство быть недостижимым, стирание личной истории, концепцию «смерти как советчика», принятие ответственности за свои поступки. В «Путешествии в Икстлан» мы впервые встречаемся с союзниками – устрашающими неорганическими существами, которых маг, имеющий достаточно личной силы, может превратить в незаменимых помощников. Фонограмма содержит нецензурную брань.



Путешествие в Икстлан слушать на видеосервисе Wink.