Путешествие в Икстлан. Карлос Кастанеда
Wink
Аудиокниги
Путешествие в Икстлан. Карлос Кастанеда

Путешествие в Икстлан. Карлос Кастанеда (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Эзотерика, Саморазвитие658 мин18+

Этa аудиокнига пока недоступна

О книге

Тот, кто ступил на Путь Воина, «Путь с сердцем», уже никогда не станет простым обывателем. Дон Хуан открывает Карлосу аспекты этого Пути – искусство быть недостижимым, стирание личной истории, концепцию «смерти как советчика», принятие ответственности за свои поступки. В «Путешествии в Икстлан» мы впервые встречаемся с союзниками – устрашающими неорганическими существами, которых маг, имеющий достаточно личной силы, может превратить в незаменимых помощников. Фонограмма содержит нецензурную брань.

Путешествие в Икстлан слушать на видеосервисе Wink.

Жанр
Эзотерика, Саморазвитие
Время
658 мин / 10:58

Рейтинг