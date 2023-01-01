Путешествие пилигрима в Небесную страну. Джон Беньян (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Путешествие пилигрима в Небесную страну» – одна из самых влиятельных христианских работ когда-либо написанная на английском языке. Переведена на многие языки. Неоднократно экранизировалась. С момента издания более двухсот лет это была самая читаемая книга в мире после Библии. Еще при жизни автора Джона Беньяна (Буньяна) (1628-1688), которого также называют религиозным Шекспиром, книга была издана общим тиражом более 100 000 экземпляров.



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