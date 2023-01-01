Путешествие на «Ослепительном». Путешествие на «Снарке». Джек Лондон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Двадцать девятый том Полного собрания сочинений выдающегося американского писателя Джека Лондона (1876-1916) включает в себя два произведения, связанные с путешествиями: приключенческую повесть «Путешествие на „Ослепительном“» и отчет о путешествии писателя к таинственным Соломоновым островам «Путешествие на „Снарке“».



Путешествие на «Ослепительном» слушать на видеосервисе Wink.