Путешествие на «Ослепительном». Путешествие на «Снарке». Джек Лондон
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Путешествие на «Ослепительном». Путешествие на «Снарке». Джек Лондон

Путешествие на «Ослепительном». Путешествие на «Снарке». Джек Лондон (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Приключения, Классика854 мин12+
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Сюжет

Двадцать девятый том Полного собрания сочинений выдающегося американского писателя Джека Лондона (1876-1916) включает в себя два произведения, связанные с путешествиями: приключенческую повесть «Путешествие на „Ослепительном“» и отчет о путешествии писателя к таинственным Соломоновым островам «Путешествие на „Снарке“».

Путешествие на «Ослепительном» слушать на видеосервисе Wink.

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