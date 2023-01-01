WinkАудиокнигиПутешествие на «Ослепительном». Путешествие на «Снарке». Джек Лондон
Путешествие на «Ослепительном». Путешествие на «Снарке». Джек Лондон (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Приключения, Классика854 мин12+
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Сюжет
Двадцать девятый том Полного собрания сочинений выдающегося американского писателя Джека Лондона (1876-1916) включает в себя два произведения, связанные с путешествиями: приключенческую повесть «Путешествие на „Ослепительном“» и отчет о путешествии писателя к таинственным Соломоновым островам «Путешествие на „Снарке“».
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