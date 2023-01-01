Путешествие на Новую Гвинею. Николай Миклухо-Маклай (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Дневники известного русского этнографа и путешественника Н.Н.Миклухо-Маклая о путешествиях на Новую Гвинею – это интереснейший рассказ о его жизни среди папуасов, сохранивших первобытный уклад каменного века. В те места избегали заходить даже хорошо вооруженные корабли, так как о людоедстве, ритуальных убийствах и прочих злодеяниях туземцев ходило множество слухов. Отважный ученый без вооруженного сопровождения прожил там в обшей сложности четыре года. Его жизнь не раз подвергалась смертельной опасности, а мужество и справедливость снискали глубокое уважение всего местного населения, что позволило Маклаю не только избежать печальной участи Джеймса Кука, но и стать героем местного фольклора.



Путешествие на Новую Гвинею слушать на видеосервисе Wink.