Путешествие на «Кон-Тики». Тур Хейердал (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Самые оригинальные экспедиции нашего времени! Вы когда-нибудь переплывали океан? А на плоту из бальсовых бревен, на которых тысячи лет назад совершали морские путешествия поленизийцы? Норвежский первооткрыватель Тур Хейердал приглашает нас именно в такую экспедицию. И если вы не боитесь отт�олкнуться от берега Южной Америки и отправиться на поиски приключе



Путешествие на «Кон-Тики» слушать на видеосервисе Wink.