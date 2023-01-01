WinkАудиокнигиПутешествие на «Кон-Тики». Тур Хейердал
Путешествие на «Кон-Тики». Тур Хейердал (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Приключения, Нон-фикшн452 мин12+
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Сюжет
Самые оригинальные экспедиции нашего времени! Вы когда-нибудь переплывали океан? А на плоту из бальсовых бревен, на которых тысячи лет назад совершали морские путешествия поленизийцы? Норвежский первооткрыватель Тур Хейердал приглашает нас именно в такую экспедицию. И если вы не боитесь отт�олкнуться от берега Южной Америки и отправиться на поиски приключе
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