Путешествие к центру Земли (спектакль). Жюль Верн (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Жюль Верн «Путешествие к центру земли». радиоспектакль. В ролях: Валентин Гафт и Алексей Веселкин. Режиссер-постановщик – Алексей Рымов. Музыкальное оформление – Павел Усанов. Звукорежиссер – Елена Рыжикова. Продюсер – Сергей Григорян. «Путешествие к центру земли» – один из первых научно-фантастических романов Жюля Верна. Здесь есть все, за что миллионы почитателей сразу же его полюбили, и любят до сих пор: захватывающие приключения, неразгаданные тай-ны, научные споры и открытия, мужество и предательство. Отважные путешественники, спустившись в кратер потухше-го вулкана, проникают в удивительный, поражающий вообра-жение мир, осуществляют давнюю мечту человечества – узнать внутреннее строение земного шара и восстановить историю развития жизни на Земле.



Путешествие к центру Земли (спектакль) слушать на видеосервисе Wink.