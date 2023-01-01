Путешествие и приключения капитана Гаттераса. Жюль Верн (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

6 апреля 1860 года из Ливерпульского порта отплыл бриг «Форвард» с восемнадцатью членами экипажа на борту. Но ни во время отплытия, ни даже долгое время после него никто из них не знал ни цели плавания, ни даже имени капитана. И лишь углубившись далеко в арктические воды, моряки узнали, что руководит экспедицией знаменитый мореплаватель Джон Гаттерас, поставивший себе амбициозную задачу стать первым человеком, достигшим Северного полюса. Над романом Жюль Верн начал работать в 1863 году, почти сразу после окончания романа «Пять недель на воздушном шаре». В работе над книгой использовались подлинные документы полярных экспедиций, а исследователя Джона Франклина, чья экспедиция пропала без вести, иногда называют прототипом Гаттераса. В процессе работы автор постоянно советовался по поводу отдельных его эпизодов с издателем Этцелем однако не все советы Этцеля беспрекословно принимались Верном – например, он не стал включать французов в состав экспедиции Гаттераса. Жюль Верн полностью был погружен в написание романа: «Я вместе с героями нахожусь на 80-м градусе широты при 40 градусах Цельсия ниже нуля – и я простужаюсь только от того что пишу об этом!». Роман был окончен весной 1864 года. Интересен предварительный авторский замысел финала романа. Жюль Верн предполагал закончить роман гибелью героя в кратере вулкана, а не возвращать его в Англию. Однако в процессе работы замысел был изменен. Во время написания романа не было достоверно известно, что находится на Северном Полюсе –...Слушайте книгу.



Путешествие и приключения капитана Гаттераса слушать на видеосервисе Wink.