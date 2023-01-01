Путешествие аргонавтов. Золотое руно. (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Учебная и научная литература57 мин6+
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Сюжет
Интересные спектакли, рассчитанные на восприятие детей от шести до двенадцати лет. Маленьких слушателей обязательно увлекут захватывающие приключения Одиссея, путешествие аргонавтов, подвиги Геракла и множество других сюжетов, ставших неотъемлемой частью культурного наследия человечест�ва. Серия «Мифы Древней Греции» поможет ребенку сделать первый, самый важный шаг к получению настоящего классического образования.
Путешествие аргонавтов слушать на видеосервисе Wink.