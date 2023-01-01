Путешествие аргонавтов. Золотое руно. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Интересные спектакли, рассчитанные на восприятие детей от шести до двенадцати лет. Маленьких слушателей обязательно увлекут захватывающие приключения Одиссея, путешествие аргонавтов, подвиги Геракла и множество других сюжетов, ставших неотъемлемой частью культурного наследия человечест�ва. Серия «Мифы Древней Греции» поможет ребенку сделать первый, самый важный шаг к получению настоящего классического образования.



Путешествие аргонавтов слушать на видеосервисе Wink.