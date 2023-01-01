WinkАудиокнигиПутешествие Алисы. Кир Булычев
Путешествие Алисы. Кир Булычев (книга, 2020) слушать онлайн
7.12020, Аудиокнига
Детская литература, Фантастика400 мин12+
Сюжет
Алиса Селезнeва – девочка из будущего – хорошо знакома детям и взрослым по книгам, кино и мультфильмам. «Путешествие Алисы» – третья повесть цикла «Приключения Алисы». Именно она была в основу известного мультфильма «Тайна третьей планеты», Профессор Селезнeв, космический биолог и сотрудник московского зоопарка, который и рассказывает нам эту историю, пообещал своей дочери Алисе взять еe в экспедицию по сбору редких зверей, если девочка хорошо окончит второй класс и не наделает глупостей…
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