Путешествие Алисы. Кир Булычев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Алиса Селезнeва – девочка из будущего – хорошо знакома детям и взрослым по книгам, кино и мультфильмам. «Путешествие Алисы» – третья повесть цикла «Приключения Алисы». Именно она была в основу известного мультфильма «Тайна третьей планеты», Профессор Селезнeв, космический биолог и сотрудник московского зоопарка, который и рассказывает нам эту историю, пообещал своей дочери Алисе взять еe в экспедицию по сбору редких зверей, если девочка хорошо окончит второй класс и не наделает глупостей…



Путешествие Алисы слушать на видеосервисе Wink.