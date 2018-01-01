Путешествие Александра Дюма и компании в Тунис, Марокко и Алжир. Александр Дюма (книга, 2020) слушать онлайн

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Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу знаменитого французского писателя Алекандра Дюма старшего «Путешествие Александра Дюма и компании в Тунис, Марокко и Алжир». Книга прочитана популярным артистом Михаилом Росляковым. Господин Дюма путешествует точно так же, как и пишет, то есть с компанией. В его поездке по Испании и Африке участвовали вместе с ним его сын, Александр Дюма-младший, у которого, сказать мимоходом, чуть ли не побольше дарования, чем у папеньки, хотя сын написал в тысячу раз менее, чем отец потом Маке, самый деятельный и даровитый из компаньонов Дюма, написавший под фирмою их литературно-торговаго дома множество романов, из которых лучшій – Двадцать лет спустя (продолжение Трех Мушкетеров) наконец отправился вместе с Дюма живописец Буланже и арап Поль или Пьер ad libitum, слуга Дюма. В Испании к этой компании присоединились, ранее отправившиеся туда, живописец Жиро и писатель Дебароль. Таким-образом Дюма странствовал с компанией, состоявшей из шести человек. Шесть недель провели они в Испании, стране уже до того известной и так часто описываемой, что на ней не нужно останавливаться, и из Кадикса отправились в Африку на пароходе, который правительство дало в полное распоряжение Александру Дюма. Мы последуем за ним из этого города тем охотнее, что о путешествии Дюма по Африке сообщены были в наших журналах весьма немногие сведения. ©



Путешествие Александра Дюма и компании в Тунис, Марокко и Алжир слушать на видеосервисе Wink.