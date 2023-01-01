Путь Шамана. Шаг 6. Все только начинается. Василий Маханенко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Новое погружение в мир Барлионы – одного из лучших миров проекта LitRPG! Приключения Шамана продолжаются! Дмитрий Махан, легендарный Шаман игрового мира Барлионы, благополучно отбыл срок заключения в виртуальной реальности. Одиннадцать месяцев приключений и битв взачет восьмилетней отсидки в тюрьме – весьма неплохая замена. Вот только Барлиона не спешила отпускать Шамана, стирая грань между двумя реальностями. Оказалось, что недостаточно просто выйти из капсулы, нужно завершить Путь…



Путь Шамана слушать на видеосервисе Wink.