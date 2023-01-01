Путь Шамана. Шаг 5. Шахматы Кармадонта. Василий Маханенко (книга, 2020) слушать онлайн

Новое погружение в мир Барлионы – одного из лучших миров проекта LitRPG! Приключения Шамана продолжаются! Утих ветер в Темном лесу, Альтамеда признала своего нового владельца, Гераника продолжает вынашивать планы уничтожения всего живого – игровой мир Барлионы начал входить в привычную колею обыденности и повседневности. Но такая жизнь не для Махана! Новые сценарии, новые монстры, новые Подземелья, новый статус – Верховный Шаман не знает слова «привычно». Если ученик, то такой, которому запрещено работать с Духами. Если корабль, то такой, которого никогда не видели в этом мире. Если любовь, то такая, что уничтожается несколько кварталов города. Ведь все должно быть так, как подсказывают ощущения! © Маханенко Василий Михайлович © ИДДК



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