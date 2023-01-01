Путь Шамана. Шаг 3. Тайна Темного леса. Василий Маханенко
Wink
Аудиокниги
Путь Шамана. Шаг 3. Тайна Темного леса. Василий Маханенко

Путь Шамана. Шаг 3. Тайна Темного леса. Василий Маханенко (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фэнтези829 мин12+
Аудиокнига в подписке «Wink Всё в одном»

Сюжет

Виртуальный мир Барлионы далеко не для всех стал местом отдыха и развлечений. Для Дмитрия Махана, получившего восемь лет, она превратилась в арену выживания. Махан прошел рудник, подставы других заключенных, проверку и смог попасть в общий мир. Казалось бы, замри, спрячься, наслаждайся остаток срока относительной свободой, но… Шаман не может жить спокойно. И вот он во главе уже собственного клана и с полусотней самых лучших игроков материка отправляется за тайнами Темного леса…

Путь Шамана слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Жанры
Фэнтези

Рейтинг