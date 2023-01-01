Путь Шамана. Шаг 3. Тайна Темного леса. Василий Маханенко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Виртуальный мир Барлионы далеко не для всех стал местом отдыха и развлечений. Для Дмитрия Махана, получившего восемь лет, она превратилась в арену выживания. Махан прошел рудник, подставы других заключенных, проверку и смог попасть в общий мир. Казалось бы, замри, спрячься, наслаждайся остаток срока относительной свободой, но… Шаман не может жить спокойно. И вот он во главе уже собственного клана и с полусотней самых лучших игроков материка отправляется за тайнами Темного леса…



Путь Шамана слушать на видеосервисе Wink.