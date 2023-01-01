Путь Шамана. Шаг 2. Гамбит Картоса. Василий Маханенко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Новейшие технологии позволили создать Барлиону – виртуальный мир развлечений, отдыха и общения. Правительство выступило гарантом легитимности игровых денег и их свободного обмена на реальные кредиты. Население почувствовало «халяву» и хлынуло в Барлиону. И кто-то, разумеется, додумался превратить Барлиону в место наказания преступников. Тело осужденного помещали в капсулу длительного содержания, а сознание отправлялось на рудники. И кому какое дело, что – на виртуальные. Во всяком случае, Дмитрию Махану от этого легче не стало. Восемь лет рудников, непопулярный класс Шаман и непрестижная в Барлионе специальность Ювелир. Шаману оставалось только одно – бороться за выживание. И отнюдь невиртуальное…



Путь Шамана слушать на видеосервисе Wink.