Путь Шамана. Шаг 2. Гамбит Картоса. Василий Маханенко
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Путь Шамана. Шаг 2. Гамбит Картоса. Василий Маханенко

Путь Шамана. Шаг 2. Гамбит Картоса. Василий Маханенко (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фэнтези770 мин12+
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Сюжет

Новейшие технологии позволили создать Барлиону – виртуальный мир развлечений, отдыха и общения. Правительство выступило гарантом легитимности игровых денег и их свободного обмена на реальные кредиты. Население почувствовало «халяву» и хлынуло в Барлиону. И кто-то, разумеется, додумался превратить Барлиону в место наказания преступников. Тело осужденного помещали в капсулу длительного содержания, а сознание отправлялось на рудники. И кому какое дело, что – на виртуальные. Во всяком случае, Дмитрию Махану от этого легче не стало. Восемь лет рудников, непопулярный класс Шаман и непрестижная в Барлионе специальность Ювелир. Шаману оставалось только одно – бороться за выживание. И отнюдь невиртуальное…

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