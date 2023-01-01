Путь Шамана. Шаг 1. Начало. Василий Маханенко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Барлиона. Виртуальный мир, наполненный приключениями, битвами, монстрами и конечно же игроками. Для многих Барлиона заменила собой реальность, ведь в ней сбываются любые желания человека: магия, эльфы, драконы. В мире существует только одно правило – игрок не чувствует боли. Но у каждого прави�ла есть исключения, и для части игроков Барлиона стала адом. Ведь они – преступники, играющие в самом тяжелом режиме с включенными ощущениями. © ИДДК



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