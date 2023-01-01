Путь Шамана. Шаг 1. Начало. Василий Маханенко
Wink
Аудиокниги
Путь Шамана. Шаг 1. Начало. Василий Маханенко

Путь Шамана. Шаг 1. Начало. Василий Маханенко (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фэнтези654 мин12+
Аудиокнига в подписке «Wink Всё в одном»

Сюжет

Барлиона. Виртуальный мир, наполненный приключениями, битвами, монстрами и конечно же игроками. Для многих Барлиона заменила собой реальность, ведь в ней сбываются любые желания человека: магия, эльфы, драконы. В мире существует только одно правило – игрок не чувствует боли. Но у каждого правила есть исключения, и для части игроков Барлиона стала адом. Ведь они – преступники, играющие в самом тяжелом режиме с включенными ощущениями. © ИДДК

Путь Шамана слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Жанры
Фэнтези

Рейтинг