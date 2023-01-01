Путь Проклятого. Ян Валетов (книга, 2020) слушать онлайн

На раскопках древней крепости в Израиле найдена рукопись I века н.э. Мирная научная экспедиция, обнаружившая старые свитки, уничтожена, за оставшимися в живых археологами идет безжалостная охота. Легион – организация, созданная еще при императоре Константине, по-своему охраняет догматы веры, физически уничтожая тех, кто на них покушается. Почему древний пергамент обрек на смерть всех, кто к нему прикасался? Какое отношение имеет ко всему этому проповедник из Галилеи Иешуа Га-Ноцри, писатель Иосиф Флавий и прокуратор провинции Иудея Понтий Пилат – Золотое копье? Что именно написал на древних кожах автор рукописи – Иегуда, известный нам под прозвищем Искариот? Удастся ли спастись от безжалостных легионеров профессору Кацу, красавице Арин бин Тарик и журналисту Валентину Шагровскому? Смогут ли они сохранить рукопись и рассказать миру историю, сокрытую от него вот уже 2000 лет? Роман-погоня, роман-загадка, роман-исследование. Настоящий триллер от автора книги-бестселлера «Ничья земля» Яна Валетова.



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