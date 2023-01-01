Путь одаренного. Крысолов. Книга вторая. Часть вторая. Юрий Москаленко
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Путь одаренного. Крысолов. Книга вторая. Часть вторая. Юрий Москаленко

Путь одаренного. Крысолов. Книга вторая. Часть вторая. Юрий Москаленко (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фэнтези304 мин12+
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Сюжет

«Спeртое дыхание, уже не бегу, а еле бреду, переставляя ноги. Всe в груди горит, я на последнем издыхании. Всe… финиш, меня загнали, как какое-то животное, оленя, а стая волков, вернее, нежити, буквально по пятам преследует, направляя меня к одной им известной цели. Обрыв… загнали на склон скалы и вот всe, больше бежать уже некуда… Вот же попал, углубились в пятно, а ведь я предупреждал и был против, но те, кто и настоял на этой, как они говорили, пробной вылазки, в итоге, и бросили одного, в глубине пятна… вот только их, в этом, сложно обвинять. Подстрелили моего скакуна, а за нами уже погоня увязалась, да может мы, просто в подставленную ловушку сами попали. Похоже, нас вылавливали и подстроили нападение так, что скинувший меня раненый конь, помчался вслед, за улепeтывающими напарниками. А я один остался, против кучи нежити. Благо, я себе почему-то ничего не сломал и ноги не вывернул, при падении на землю со всего размаха, на всей скорости коняшка мой шeл, когда ему в круп стрела попала, вот и взбрыкнул, а мне, умений и опыта не хватило в седле удержаться. А теперь, похоже, всe, отбегался, вон окружают твари, да почему-то не нападают, только, словно что-то изображают и не боятся меня, совсем маленького, а вот это вы ребята зря, я свою жизнь вам за дорого продам. Но как же, план, на эту вылазку, мне с самого начала не понравился, да кто бы меня слушал. Ишаки… между собой договориться ни черта не могут, а туда же, мной пытаются командовать, но уговорили лишь опробовать с...Слушайте книгу.

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