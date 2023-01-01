Путь Меча. Генри Олди (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Под воздействием «железной» воли живых клинков – Блистающих – искусство фехтования и мастерство изготовления холодного оружия отточены людьми до немыслимого совершенства. Все вооружены, и все мастерски владеют своими мечами – это ли не залог бескровности многочисленных поединков? И все ж�е покой этого кажущегося гармоничным мира нарушается чередой загадочных кровавых убийств. И люди, и Блистающие в шоке – такого не было уже восемь веков!



Путь Меча слушать на видеосервисе Wink.