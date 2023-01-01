Путь ко второй мировой. Леонид Млечин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудиостудия «Ардис» предлагает вашему вниманию книгу Леонида Млечина «Путь ко второй мировой», имеющую авторский подзаголовок «которая началась восемьдесят лет назад, в сентябре 1939-го». Гитлера не интересовало состояние немецкой экономики. Важно было только то, что летом 1939 года он располагал самой боеготовой армией в Европе. Правда, экономические трудности давали о себе знать. Новые танки и автоматическое оружие поступали в войска с большим опозданием. Запасы боеприпасов позволяли вести только ограниченную войну – не дольше нескольких недель. Из всего этого Гитлер сделал один вывод: наносить удар надо немедленно, пока Германия и Италия имеют преимущество над западными державами. И жизненно важны отношения с Советским Союзом…



Путь ко второй мировой слушать на видеосервисе Wink.