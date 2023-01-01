Путь художника. Джулия Кэмерон. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Если вы сложили крылья, находитесь в творческом тупике и не знаете, куда двигаться дальше, вам нужен «Путь художника» Джулии Кэмерон. Методики этой книги запускают процесс позитивных изменений, чем бы вы ни занимались. Эту 12-недельную программу называют путеводителем по освобождению творческого начала. А еще — путешествием к собственной сущности. Упражнения из книги помогают выявить свои страхи и негативные убеждения и постепенно, шаг за шагом освободиться от них. На основании методики, которую изобрела Джулия Кэмерон, по всему миру созданы группы поддержки для художников. Писательница Элизабет Гилберт трижды выполняла программу «Путь художника» и благодаря этому осуществила три заветные мечты: выучила итальянский, встретилась с индийским гуру и написала бестселлер «Ешь, молись, люби».



Путь художника слушать на видеосервисе Wink.