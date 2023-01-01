Путь Кассандры, или Приключения с макаронами. Юлия Вознесенская (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Знаменитый бестселлер-антиутопия о нашем недалеком будущем. Объединенная Европа после экологической катастрофы оказывается под властью президента, называющего себя спасителем и мессией. Уцелевшие люди живут при тоталитарном режиме, где главным способом существования является глобальная компьютерная сеть – «Реальность», к которой они подключены. Кассандра отправляется на помощь к своей заболевшей бабушке. Попадая в непривычный мир – «Обыденную жизнь», героиня узнает правду о таких «нормальных» явлениях как «обязательная эвтаназия», «клоны», «экологическая полиция», «асы»… Пережив опасные приключения, совершая подвиги, встретив первую любовь и бежав из лагеря смертников, Кассандра побеждает все препятствия и неожиданно для себя становится… человеком.



Путь Кассандры, или Приключения с макаронами слушать на видеосервисе Wink.