Путь к Порогу. Роман Злотников,Антон Корнилов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Века и века тому назад отгремела Великая Война. Там, где потоки крови впитала опаленная земля, поднялись королевства людей. И воцарился мир. Гномы в подземных мастерских куют металл, совершенствуя извечное свое ремесло, в безлюдных пустошах дикие огры охотятся на песчаных волков, а в тайных Ле�сных Чертогах хранит древние знания Высокий Народ. Но есть места, где привычный мир дает трещины, и эти трещины кровоточат ордами тварей из иных, чуждых миров, которым нет названия на человеческих языках. Жуткие эти места зовутся – Пороги. Они были всегда, эти Пороги. И были всегда те, кто свято выполнял долг, защищая Человека от Твари. Имя им – рыцари Порога.



Путь к Порогу слушать на видеосервисе Wink.