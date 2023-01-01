Путь к осознанности. Авторская методика развития внимания. Сергей Белан (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Сергей Белан – основатель и генеральный директор онлайн-платформы для улучшения работоспособности мозга «Викиум», эксперт в области управления вниманием, создатель методик управления вниманием, ведущий собственных вебинаров по управлению вниманием и повышению осознанности, инвестор и се�рийный предприниматель. Качество жизни и уровень осознанности значительно повышаются, когда мы управляем собственным вниманием, понимаем механизмы и свойства человеческого мозга.



Путь к осознанности слушать на видеосервисе Wink.