WinkАудиокнигиПуть к осознанности. Авторская методика развития внимания. Сергей Белан
Путь к осознанности. Авторская методика развития внимания. Сергей Белан (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Саморазвитие251 мин16+
Сюжет
Сергей Белан – основатель и генеральный директор онлайн-платформы для улучшения работоспособности мозга «Викиум», эксперт в области управления вниманием, создатель методик управления вниманием, ведущий собственных вебинаров по управлению вниманием и повышению осознанности, инвестор и се�рийный предприниматель. Качество жизни и уровень осознанности значительно повышаются, когда мы управляем собственным вниманием, понимаем механизмы и свойства человеческого мозга.
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