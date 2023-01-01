Путь к изменению. Трансформационные метафоры. Мэрилин Аткинсон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Любые изменения в жизни будут даваться проще, если освоить искусство трансформационных метафор. Яркий и меткий образ, описание героического подвига, рассказ об эффектном разрешении какой-либо жизненной проблемы помогут читателю провести аналогию с собственной ситуацией и настроить мышление на поиск решения. Мэрилин Аткинсон – психолог, консультант и создатель системы коучинга, основанного на поиске решения, рассматривает рассказывание историй как важную составляющую поддержки ключевых принципов трансформации, которые помогают лучше понять себя и других, расширить возможности осознания личных стратегий. Книга будет интересна психологам, коучам, бизнесменам, тренерам, руководителям и всем, кто встал или готовиться встать на путь личной трансформации.



Путь к изменению слушать на видеосервисе Wink.