Путь Чая. Бронислав Виногродский
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Путь Чая. Бронислав Виногродский

Путь Чая. Бронислав Виногродский (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Нон-фикшн242 мин16+

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О книге

Тонких состояний, хорошего чая и здоровой радости, – желает читателям своей книги специалист по древнекитайской культуре Бронислав Виногродский. «Чай способен менять осознание нации и отдельной личности, потому что чаепитие – дело коллективное. Оно требует определенных усилий от участников процесса. Чай представляется наиболее интересным продуктом для тренировки осознанного употребления. Чтобы правильно пить китайский чай, нужно прислушиваться к себе, к своим ощущениям, а именно это в значительной степени определяет облик и качество предметной среды», – говорит автор. В книге рассказывается история возникновения и распространения чая в Китае и за пределами страны, дается его классификация. В главе «Сокровища чайной коллекции» представлены самые знаменитые сорта. Слушатель познакомится со способами приготовления чая, узнает о его оздоровительных свойствах, найдет практические советы, как выбирать и хранить чай.

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Жанр
Нон-фикшн
Время
242 мин / 04:02

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