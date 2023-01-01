Путь Чая. Бронислав Виногродский (книга, 2020) слушать онлайн

Тонких состояний, хорошего чая и здоровой радости, – желает читателям своей книги специалист по древнекитайской культуре Бронислав Виногродский. «Чай способен менять осознание нации и отдельной личности, потому что чаепитие – дело коллективное. Оно требует определенных усилий от участников процесса. Чай представляется наиболее интересным продуктом для тренировки осознанного употребления. Чтобы правильно пить китайский чай, нужно прислушиваться к себе, к своим ощущениям, а именно это в значительной степени определяет облик и качество предметной среды», – говорит автор. В книге рассказывается история возникновения и распространения чая в Китае и за пределами страны, дается его классификация. В главе «Сокровища чайной коллекции» представлены самые знаменитые сорта. Слушатель познакомится со способами приготовления чая, узнает о его оздоровительных свойствах, найдет практические советы, как выбирать и хранить чай.



Путь Чая слушать на видеосервисе Wink.