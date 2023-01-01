Пусть меня научат! Или как преподавали на Руси. Александр Бушков (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Существует некий стереотип, что во всех областях жизни, включая образование, мы всегда безнадежно отставали от просвещенных западных стран: и книги, мол, они стали издавать раньше, и система образования у них была более передовой. Но на самом деле, стоит только углубиться в историю, как понимаешь, что мы никогда не плелись в хвосте цивилизации. Школы у нас существовали со времен Древней Руси, первую библиотеку основал сам Ярослав Мудрый, а что касается высшего образования – равных нам и вовсе не было. На протяжении многих веков мы строили школы, гимназии и училища, создавали типографии и печатали книги, учили грамоте детей и изобретали новые методики, а наши учителя ездили на Запад делиться своим опытом. Не будь всего этого – мы не могли бы сегодня похвастаться ни своей, известной на весь мир литературой, ни своими научными достижениями, ни числом нобелевских лауреатов. Также не пропустите аудиоверсии произведений Александра Бушкова о Истории Государства Российского: «Оборотни в эполетах, или Сиятельное ворье», «Врач, гусар, мушкетер, или Летопись медицинской жизни России», «Сибирь и сибиряки, или Русские конкистадоры», «Русский Шерлок Холмс, или Тайны уголовного сыска», «Тайны Сибири, или Зачем Россия ее завоевала» , «Загадочный Петербург, или Призраки европейских столиц», «Русский Ротшильд, или Хорошие были господа», «Кто в России не ворует, или Два сына императора Павла», «Пусть меня научат! Или как преподавали на Руси», «Сыщик, ищи вора! Или самые знаменитые разбойники Ро...Слушайте книгу.



Пусть меня научат! Или как преподавали на Руси слушать на видеосервисе Wink.