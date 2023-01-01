Пусть Бог не вмешивается. Алексей Фомичев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Кто создал эти Врата, соединяющие наш мир с миром параллельным? Неизвестно… Но однажды Врата случайно отворила веселая компания друзей-студентов. Несколько шагов – и вот они уже в другом мире – темном, опасном… И вскоре один из юношей, Артур, понимает: чтобы прорваться назад, домой, он должен �взять командование на себя. Должен вспомнить свои боевые навыки десантника, чтобы огнем и мечом проложить себе и своим друзьям обратный путь…



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