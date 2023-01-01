Пушкин. Юрий Тынянов (книга, 2020) слушать онлайн

Студия АРДИС предлагает вашему вниманию роман русского писателя и литературоведа Юрия Николаевича Тынянова (1894-1943) «Пушкин». Для Тынянова характерно равное внимание как к истории, так и к теории литературы. Наука и литература органически слились в романах «Кюхля» (1925), «Смерть Вазир-Мухтара» (1929), «Пушкин» (1935-43, не окончен), ставших классикой исторической прозы. Его произведениям присуща концептуальность, живое ощущение описываемой эпохи, бытовой и нравственной атмосферы, тонкий психологизм, выразительность языка.



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