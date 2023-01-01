Пунин и Бабурин. Иван Тургенев (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

«Старый лакей Филиппыч вошел, по обыкновению на цыпочках, с повязанным в виде розетки галстуком, с крепко стиснутыми – „чтобы не отдавало духом“ – губами, с седеньким хохолком на самой середине лба; вошел, поклонился и подал на железном подносе моей бабушке большое письмо с гербовой печатью. Бабушка надела очки, прочла письмо…»



Пунин и Бабурин слушать на видеосервисе Wink.