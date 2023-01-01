WinkАудиокнигиПунин и Бабурин. Иван Тургенев
Пунин и Бабурин. Иван Тургенев (книга, 2021) слушать онлайн
2021, Аудиокнига
Классика, Русская литература43 мин12+
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Сюжет
«Старый лакей Филиппыч вошел, по обыкновению на цыпочках, с повязанным в виде розетки галстуком, с крепко стиснутыми – „чтобы не отдавало духом“ – губами, с седеньким хохолком на самой середине лба; вошел, поклонился и подал на железном подносе моей бабушке большое письмо с гербовой печатью. Бабушка надела очки, прочла письмо…»
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